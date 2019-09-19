НАЗК зобов'язало керівника львівської поліції усунути конфлікт інтересів серед підлеглих

Національне агентство з питань запобігання корупції вимагає у керівника львівської поліції Василя Віконського усунути конфлікт інтересів серед підлеглих. Припис про порушення етичної поведінки Віконському винесли у четвер, 19 вересня.

У повідомленні прес-служби НАЗК вказано, що порушення стосується не самого начальника Нацполіції Львівщини, а її підлеглої Катерини Іванської, яка займає посаду начальниці штабу батальйону поліції особливого призначення і має у прямому підпорядкуванні свого чоловіка.

«НАЗК вимагає усунути відносини прямого підпорядкування між начальником штабу батальйону поліції особливого призначення головного управління Нацполіції Львівщини капітаном поліції Катериною Іванською та її чоловіком, заступником командира роти №4 батальйону поліції особливого призначення старшим лейтенантом поліції Іваном Мартином. Також вимагається провести службове розслідування з метою виявлення причин та умов, що призвели до порушення вимог статті 27 закону "Про запобігання корупції"», – йдеться у повідомленні прес-служби НАЗК.

Зазначимо, стаття 27 закону «Про запобігання корупції» встановлює обмеження на роботу близьких осіб, точніше – формує перелік посад, які не можуть мати у підпорядкуванні близьких осіб.

При виникненні такої ситуації, самі ж посадовці мають впродовж 15 днів усунути порушення. Якщо цього не зроблено добровільно, тоді когось із них впродовж 30 днів мають перевести на іншу посаду. Якщо з якихось причин це неможливо, тоді вдаються до звільнення. За невиконання припису НАЗК передбачений штраф до 4250 грн.

Додамо, що цього ж дня НАЗК винесло припис і начальнику львівської юстиції Миколі Станіщуку, який не надав Нацагенству інформацію у відповідь на запит.