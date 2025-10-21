Музиканту було 55 років

Рок-музикант та співзасновник гурту Green Grey Андрій Яценко (Diezel) помер 20 жовтня через серцеву недостатність, яку викликала ішемічна хвороба серця. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив гурт Green Grey.

«Андрій Diezel Яценко пішов з життя 20 жовтня 2025 року через серцеву недостатність, викликану ішемічною хворобою серця, яке перестало битися о 9-тій годині ранку», ‒ йдеться у повідомленні.

Прощання з Андрієм Яценком відбудеться у Будинку кіно у Києві, 23 жовтня (четвер) з 9:00 до 11:30.

Після смерті Андрія Яценка гурт Green Grey, який мав вирушити в тур Україною, скасував усі концерти,

«Друзі, нам важко писати ці рядки… Тур гурту GREEN GREY Україною скасовано, адже з життя пішов Андрій Яценко (Diezel). Всі придбані квитки ви можете повернути по 30 жовтня включно. Для цього зверніться до сервісу, де ви здійснювали покупку», — повідомили в агенції Master Show, яка займалась організацією концертів.

Нагадаємо, про смерть Андрія Яценка стало відомо 20 жовтня. Музикантові було 55 років.