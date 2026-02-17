Розуміння цих причин допоможе господарям краще піклуватися про своїх улюбленців та створювати для них більш спокійне середовище

Картонні коробки приваблюють котів не випадково, адже за такою поведінкою стоять природні інстинкти та комфорт тварини. Розуміння цих причин допоможе господарям краще піклуватися про своїх улюбленців та створювати для них більш спокійне середовище. УНІАН розповідає, чому котам подобаються коробки.

Чому коти так люблять коробки?

У дикій природі коти шукають місця, де можна сховатися від хижаків або спостерігати за оточенням та полювати. І затишна коробка ідеально підходить для таких цілей, адже з неї зручно спостерігати за «здобиччю». Також коробка забезпечує чудове маскування.

Завдяки чотирьом сторонам коробки «ворогові» складно підкрастися та напасти на кота, що дає їм відчуття безпеки.

Окрім цього, тіснота ящика може допомогти тварині знизити рівень стресу. Реакція улюбленців на стресові ситуації часто полягає в тому, щоб кудись втекти та сховатися. Тому коробка для них ідеальний варіант, щоб сховатися.

Ще одна причина – коробки допомагають зігрітися. Нормальна температура тіла котів коливається в межах 37,8–39,2°C. А картон може забезпечити ізоляцію, яка допомагає зберігати тепло.