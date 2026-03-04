Підозрюваний зараз працює інженером з безпеки польотів

Правоохоронці оголосили підозру колишньому т.в.о. директора аеропорту «Ужгород», який підписав договір з росіянином на ремонт дорожнього покриття летовища у 2022 році. Під час робіт привласнили 700 тис. грн.

Йдеться про підряд на 998 тис. грн, який виконував підприємець з російським громадянством Володимир Павлюх. Значну частину задекларованих робіт не виконали, а реальний стан дороги не відповідав звітній документації.

У січні 2026 року Володимиру Павлюху оголосили підозру в заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

«У ході подальшого розслідування зібрано докази, які підтверджують, що договір підряду та акти виконаних робіт з підприємцем підписав тимчасово виконуючий обов’язки директора аеропорту», – розповіли у Закарпатській обласній прокуратурі у середу, 4 березня.

Ексдиректору аеропорту загрожує до 5 років тюрми

За матеріалами судового реєстру, йдеться про інженера-інспектора з безпеки польотів аеропорту «Ужгород», який керував летовищем з 23 по 29 листопада та з 1 по 14 грудня 2022 року.

Посадовцеві інкримінують неналежне виконання службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.