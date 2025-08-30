Костел святого Кароля Баромеуша збудували у 1906 році в селі Козаки

Золочівський районний суд передав будівлю неоготичного костелу початку ХХ ст. у власність міської ради Золочева. За майже три роки власників будівлі не знайшли, тому міськрада зареєструвала на костел право власності.

Як вказано в матеріалах справи, йдеться про костел святого Кароля Баромеуша загальною площею 209 м2. Це неоготичний мурований храм, збудований у 1906 році в селі Козаки Золочівського району. Його оціночна вартість становить 2 млн грн.

У 2022 році міська рада Золочева взяла на облік безхазяйне нерухоме майно й за цей час інші його власники про право на нього не заявляли. Тому прокуратура звернулась в суд, аби офіційно повернути будівлю костелу у власність громади.

У червні Золочівський райсуд передав будівлю костелу в комунальну власність Золочівської міської ради. Як повідомили у прокуратурі, рішення суду в апеляції не заперечували, тому Золочівська міська рада вже зареєструвала на нього право власності.