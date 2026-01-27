Церква Покрови збудована як костел

Село Верхня Білка розташоване за 20 км від Львова, трохи в бік з траси Львів – Золочів. До радянського періоду воно називалося Білка Шляхетська і мало палац та костел, відомий з XV ст. Розповідаємо, що з тих памʼяток залишилося до наших днів.

Хоч на сучасному гербі села розміщена пухнаста руда красуня, все ж назва села походить, ймовірно, від однойменної річки Білки. На гербі, окрім білки, є дві перехрещені срібні шаблі вістрями вгору, що символізують шляхетство. «Тільки люди шляхетного походження мали право на вільне носіння зброї, чим вказують на давню назву села», – так пояснюють концепцію герба 2004 року автори Руслан Серцелевич та Андрій Гречило.

Сучасний герб Верхньої Білки (з Вікіпедії)

Селом володіли шляхтичі Влодеки. Перша згадка про село датується 1400 роком. Приблизно тоді ж там зʼявилася римо-католицька парафія і перший деревʼяний костел.

«Храм зруйнував татарський напад. 1546 року місцевий власник Фелікс Земецький профінансував спорудження мурованого костелу. Але він теж постраждав під час турецько-татарських нападів у 1620-1621 та 1672 роках. Станом на 1722 рік святиня, яка носила титул свв. Войтеха та Юрія і мала лише один вівтар, ще не була відремонтована», – пишуть на сайті «Каплиці і костели України».

Впродовж XVIII ст. храм відновили, спорудили каплицю св. Івана Непомуцького та встановили нові вівтарі.

Інтерʼєр костелу Войцеха у Шляхетській Білці (архівні фото з сайту «Каплиці і костели України»)

У 1820-х власниками села стали Уруські. Для них у Шляхетській Білці спорудили класицистичний палац. На польській Вікіпедії зазначають, що 1880 року палац перебудував Ян Сапєга. А в 1914 році його спалила російська армія. Тоді ж була втрачена частина архівів, які збирали з XIV століття.

Після Першої світової війни зруйнований палац вже не відбудовували. Донині від нього зберігся лише парк на 32 гектари. Зараз це памʼятка садово-паркового мистецтва.

Палац у Білці Шляхетській (рисунок Aнтонія Ланге з літографії Петра Піллера з Інституту мистецтв ПАН)

До слова, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego датує костел св. Войцеха 1869 роком. На цей період припала ще одна перебудова з розширенням площі. Після будівельних робіт архієпископ повторно освятив храм. Інтерʼєр і зовнішній обʼєм церкви у неоготичній стилістиці, ймовірно, з тих часів.

Сучасний вигляд церкви Покрови (фото ZAXID.NET)

Польська громада села виїхала з Білки у 1945 році, а село зі Шляхетської переназвали Верхньою Білкою. Спершу у костелі правив православний священник, а з 1990 року він є греко-католицькою церквою Покрови Пресвятої Богородиці. Це памʼятка архітектури національного значення.