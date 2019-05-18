Неподалік Стрия 23-річний чоловік на мопеді серйозно травмував літню жінку

Ввечері п'ятниці, 17 травня, в селі Нежухів біля Стрия 23-річний чоловік на мопеді збив 72-річну місцеву мешканку. Про інцидент повідомила прес-служба Нацполіції Львівщини, зазначивши, що ДТП сталася близько 21:45.

Внаслідок наїзду мопеда жінка отримала перелом носа та закриту черепно-мозкову травму, її госпіталізували до місцевої лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють деталі цієї ДТП.

Загалом за минулу добу на Львівщині сталося 50 ДТП, в яких загалом травмувалися два пішоходи та три пасажири автомобілів. Більшість із цих ДТП є дрібними – у 47 випадках правоохоронці обмежились адмінпротоколами за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) і не відкривали кримінальних справ. Покарання за такі аварії – 3,4 тис. грн штрафу.