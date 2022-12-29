Для допомоги підрозділам у зимовий період ДСНС було надано понад 4000 наборів для приготування кави

Бренд Nescafé продовжує підтримувати українців: за його ініціативою кавою та наборами для більш зручного приготування кави у польових умовах були забезпечені 20 тисяч рятувальників та 600 саперів ДСНС.

Для допомоги підрозділам у зимовий період ДСНС було надано понад 4000 наборів для приготування кави.

Цікаво, що кава є одним із найбільш затребуваних продуктів харчування в екстремальних та воєнних умовах. Це довів досвід двох світових війн: розчинна кава набула широкої популярності саме під час Першої світової війни. Через два десятки років, вже під час Другої світової, розчина кава Nescafé увійшла до регулярного раціону військових американських збройних сил і дуже полюбилася солдатам за швидкість, простоту приготування та гарний смак.

Ця традиція зберігається і донині: від початку повномасштабної війни в Україні Nescafé та Nestlé передали вже понад 160 тонн кави українцям, зокрема, тим, хто сьогодні допомагає захищати нашу державу.

Компанія Nestlé з першого дня війни надає гуманітарну допомогу необхідними продуктами харчування та напоями для українців і їхніх домашніх улюбленців. Компанія вже передала 4100 тонн продукції на суму понад 12 млн швейцарських франків (480 млн грн) для підтримки українців як всередині країни, так і в сусідніх державах, де перебувають українські біженці. Бренд Nescafé також долучився до підтримки національного центру реабілітації «UNBROKEN» та передав 3,5 млн грн для реновації будівлі протезної лабораторії.