ЗСУ отримають додаткову партію танків Leopard 1

Неназвана країна викупила 50 танків Leopard 1 у Бельгії, щоб передати їх ЗСУ. Перші танки з цієї партії вже відправили до України. Про це повідомляє бельгійське видання Business AM із посиланням на власні джерела.

Ці танки Бельгія повністю вивела з експлуатації кілька років тому, вони зберігались на складі компанії OIP Land Systems у Турні. Це пояснюється тим, що керівництво бельгійської армії вирішило зняти з озброєння всю важку гусеничну техніку та замінити її легшою бронетехнікою на шинах.

Згодом стало відомо, що невідома країна викупила ці танки у Бельгії. Сума угоди не розголошується, але відомо, що раніше бельгійський уряд оцінював ці танки в 500 тис. євро за одну машину. У понеділок, 7 серпня, після капітального ремонту перші одиниці вирушили до України через Німеччину та Італію. Перед відправкою танки оснастили новими системами озброєння.

Відтоді 50 танків Leopard 1 перебували на складі OIP у Турні. Бельгія Україні не передавали танки, адже вважалос, що «вони надто дорогі для введення в експлуатацію».

Що відомо про танки Leopard 1

Танки Leopard 1 виготовляли в 1965-1984 роках (версію А5 модернізували в 1987-му). Це попередник Leopard 2 і поступається новішим моделям за багатьма характеристиками, в тому числі потужністю броні. Проте він легший і більш маневрений.

Вага машини близько 42 тонн, танк має 105-мм гармату та два кулемети. Базова броня – до 70 мм гомогенної сталі. Хоча у різних модифікаціях може бути і додатковий захист. Екіпаж складається з чотирьох людей, зазначає ВВС.

Низка експертів сумніваються у великій ефективності старих «леопардів» через застарілість і слабку броню. Видання Defense Express вказує, що найціннішими з перших «леопардів» є саме версія Leopard 1 A5. Вона має сучаснішу систему керування вогнем. В нинішніх умовах України і від перших «леопардів» експерти чекають великої користі.

Щодо системи управління озброєнням – то це EMES 18, яка створена на основі СУО танка Leopard 2. Тому, як мінімум, Leopard 1A5 за цим показником знаходиться на рівні радянських танків кінця 80-х років – Т-64БВ, Т-72Б, Т-80, якщо не перевищує їх за якістю прицільних пристроїв та нічного режиму.

Щодо вогневої потужності 105-мм нарізної гармати, то навіть для деяких фахівців це може бути «сюрпризом». Бо бронепробиття 105-мм натівським бронебійним підкаліберним снарядом – 450-500 мм на дистанції 2 км. Тобто аналогічно показнику для найрозповсюдженішого 125-мм снаряда «Манго» радянських танків, зазначає портал Defense Express.