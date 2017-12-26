Невідомі вкрали 33 шуби з магазину верхнього одягу в Києві

Грабіжники ломом розбили скляні двері магазину та втекли до приїзду поліції охорони

У Києві невідомі вранці у вівторок, 26 грудня, пограбували на Хрещатику магазин верхнього одягу Rapsodi, викравши звідти шуби.

Як повідомило місцеве видання «Інформатор», грабіжники встигли викрасти шуби менш ніж за чотири хвилини. Саме за такий проміжок часу від моменту спрацювання сигналізації до магазину прибула поліція охорони, але грабіждників на місці вже не було.

При цьому повідомляється, що зловмисники вкрали тільки хутряні вироби, а куртки та дублянки залишили на місці. За словами господаря магазину, гроші грабіжники теж не вкрали, а викрадені шуби були найдорожчими. Завданий збиток оцінюється у розмірі близько двох мільйонів гривень.

У повідомленні вказано, що невідомі вкрали 40 шуб, однак згодом київська поліція повідомила, що грабіжники, яких було троє, вкрали 33 шуби.