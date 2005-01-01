Рятуючись від озброєного ножем сусіда, киянин вистрибнув із сьомого поверху і вижив

Оговтавшись після падіння, чоловік пішов до консьєржа і попросив викликати «швидку»

У ніч на неділю, 25 грудня на Троєщині в Києві під час застілля один із товаришів по чарці напав із ножем на товариша. Той, рятуючись, вистрибнув з вікна на сьомому поверсі та впав у сніговий замет, завдяки чому вижив. Про це повідомила прес-служба київської поліції.

Як зазначається, близько 6:00 ранку до Деснянського управління поліції надійшло повідомлення лікаря про надання медичної допомоги 31-річному мешканцю будинку. У чоловіка діагностували перелом передпліччя та різані рани шиї, які наніс йому сусід. На виклик негайно виїхали слідчо-оперативна група та керівництво територіального управління поліції.

З'ясувалося, що впродовж ночі сусіди розпивали спиртне. Згодом між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Один із чоловіків схопив ніж, накинувся з ним на опонента і встиг вдарити в шию. Рятуючись від переслідувача, потерпілий вистрибнув з вікна на сьомому поверсі, а його кривдник ліг спати.

31-річний чоловік, який вистрибнув з вікна, оговтавшись, пішов до консьєржа і попросив викликати «швидку». Йому надали першу допомогу на місці, а потім відправили до лікарні. У нього діагностували різані рани шиї, а також перелом передпліччя в результаті падіння.

Між тим, 39-річного власника квартири, де відбувалася пиятика, знайшли сплячим і затримали. За цією справою розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України, за якою йому загрожує до 8 років позбавлення волі.