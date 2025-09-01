Винищувачі F-35s Королівських повітряних сил Нідерландів заступили на патрулювання у польському небі

Нідерландські винищувачі F-35 почали патрулювання у Польщі, зокрема, вони братимуть участь у повітряній місії з підтримки програми NSATU – безпекової допомоги та навчання НАТО для України. Про це у понеділок, 1 вересня, повідомили в оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

Винищувачі F-35s Королівських повітряних сил Нідерландів 1 вересня заступили на патрулювання у польському небі. Вони перебувають на базі у селищі Кшесини під Познанню.

«Їхнє завдання – підтримувати захист польського повітряного простору та східного флангу НАТО, зокрема шляхом участі у повітряній місії з підтримки програми NSATU – безпекової допомоги та навчання НАТО для України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Норвегія повідомляла, що восени також відправить винищувачі F-35 до Польщі, щоб посилити свій внесок у протиповітряну і протиракетну оборону НАТО.