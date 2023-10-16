Поліція розпочинає розгін демонстрації прихильників ХАМАСу у берлінському районі Нойкельн

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер засудила антисемітські й антиізраїльські заклики та заявила, що прихильники ХАМАСу мають покинути країну. Про це інформує німецьке видання Bild.

Фезер заявила, що Німеччина шукає юридичні механізми, які дозволять їй депортовувати з країни прихильників ХАМАСу.

«Ми не толеруватимемо антисемітські й антиізраїльські заклики чи насильство. Прихильники ісламістських вбивць мусять покинути Німеччину. Ми використаємо усі юридичні механізми, аби депортувати прихильників ХАМАСу», – пояснила Фезер.

Зауважимо, що минулого тижня у кількох містах Німеччини відбулися мітинги на підтримку вторгнення на територію Ізраїлю. Влада країни посилила захист єврейських та ізраїльських установ, аби завадити можливим провокаціям. Крім того, поліція у Франкфурті-на-Майні затримала понад 300 учасників пропалестинської демонстрації, що відбулася у місті в суботу, 14 жовтня. До цього адміністративний суд міста заборонив проведення акції, але демонстранти все ж таки спробували зібратися на центральній площі міста, після чого були розігнані поліцією. Коли поліція витіснила мітингувальників із площі, вони пройшлися вулицями Франкфурта ходою, вигукуючи різні гасла, серед яких популярним був «Німеччина фінансує, Ізраїль бомбить».

За даними таблоїду Bild, в акції взяли участь близько 600 людей. При цьому поліцейські затримали близько половини цього числа: частина –за відмову від вимоги покинути територію площі, а більше десяти – за опір і напад на поліцейських. Також було затримано імовірного організатора заходу.

Водночас у місті пройшли демонстрації проти антисемітизму та на підтримку Ізраїлю, але зіткнень між учасниками акцій вдалося уникнути. За даними правоохоронців, під час одного із заходів було лише «ушкоджено» ізраїльський прапор.