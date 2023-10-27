До пакета озброєння увійшли бронетранспортери, машини, дрони та боєприпаси

Німеччина оголосила про передачу нового пакета військової допомоги для України. Про це свідчать оновлені від п’ятниці, 27 жовтня, дані на сторінці німецького уряду.

Цьогоріч військова допомога з боку Німеччини становить 5,4 млрд євро. До нового пакета увійшло озброєння та боєприпаси, а також аксесуари для військових.

Зокрема, Україна отримає від Німеччини:

зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM дальнього радіуса дії;

ракети до ЗРК IRIS-T;

радіолокаційна станція TRML-4D;

чотири бронетранспортери невідомої моделі;

чотири танкових тягачі HX81;

чотири танкових причепи;

шість машин прикордонної охорони;

вісім безпілотників Vector;

п’ять надводних дронів;

чотири контрбатарейні радари GO 12;

касетні боєприпаси M26 для HIMARS;

10 тис. захисних окулярів.

Нагадаємо, 18 жовтня АТ «Українська оборонна промисловість» (колишній «Укроборонпром») та провідний німецький концерн Rheinmetall зареєстрували спільне підприємство. Компанія проводитиме ремонт та обслуговування західної техніки.