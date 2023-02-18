Загальна сума російських активів, які арештували в Німеччині у зв'язку з санкціями через напад Росії на Україну, вже склав 5,32 млрд євро, повідомило Федеральне міністерство фінансів у відповідь на запит Welt.

До цієї суми входять активи російських фізичних і юридичних осіб, які перебувають у списку санкцій ЄС, зокрема центробанк росії. Водночас відомство не повідомило подробиць щодо заморожених активів російських олігархів у Німеччині.

Видання також вказує, що Центральний офіс із забезпечення дотримання санкцій (ZfS) все ще перебуває на стадії створення. Як уточнили у відомстві, наразі там працюють 36 співробітників, але штат все ще розширюється.

ZfS також має вести реєстр заморожених активів, який мав би публікуватися на вебсайті органу. Однак поки що цього не сталося – триває технічне впровадження реєстру активів.

Нагадаємо, раніше Європарламент ухвалив резолюцію до роковин повномасштабної війни, у якій, серед іншого, закликав Єврокомісію завершити створення правового режиму, який би дозволив передавати конфісковані в ЄС російські активи на відбудову України.

Тим часом у Гаазі буде створено реєстр збитків, яких Україна зазнала через війну. Він має стати першим компонентом всеохопного механізму, покликаного забезпечити виплату Росією Україні повних репарацій за завдану шкоду, відповідно до міжнародного права.