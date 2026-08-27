Кебаб із рекламою служби в Бундесвері

Клієнти кебабень у берлінському окрузі Ліхтенберг разом із замовленнями почали отримувати пропозиції роботи в Бундесвері. На пакетах з їжею з’явився слоган Einmal Karriere mit alles («Кар’єра для всіх») та QR-код, який веде на сайт збройних сил ФРН з вакансіями . Про це повідомив телеканал Polsat News.

Участь закладів у цій кампанії є повністю добровільною та безоплатною. Водночас власники можуть заощадити на придбанні пакування, яке безкоштовно надає Бундесвер. Рекламні гасла Бундесверу також розміщують на коробках для піци та попкорну.

Ідея використовувати пакування їжі для рекрутингу не нова. Подібну практику раніше застосовували у США. Митна та прикордонна служба США розміщувала оголошення про роботу на коробках із-під піци у 2025 році, а Адміністрація транспортної безпеки (TSA) використовувала такий формат ще у 2010 році.

У Міністерстві оборони Німеччини пояснили, що в такий спосіб Бундесвер хоче звернутися до потенційних кандидатів у місцях, які вони відвідують щодня. Тому реклама з’являється не лише в інтернеті та соцмережах, а й на вокзалах і в закладах харчування.

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Речниця оборонного відомства пояснила, що завдяки різним рекламним кампаніям Міноборони хоче охопити не лише молодь, яка обирає професію, а й людей, які змінюють сферу діяльності або хочуть перекваліфікуватися.

У берлінській кампанії QR-код веде безпосередньо на вакансії у військово-медичній службі.

За даними німецького Міноборони, наприкінці липня у збройних силах країни служили близько 186,7 тис. військовослужбовців – це найбільший показник за останні 13 років. Очікується, що чисельність армії значно зросте в найближчі роки. Заплановано, що до середини 2030-х років Бундесвер налічуватиме загалом 460 тис. військовослужбовців.