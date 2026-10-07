Наслідки атаки на склад компанії в Києві

Внаслідок масованого російського обстрілу України 7 жовтня у Києві повністю знищений ключовий склад великої мережі обслуговування автомобілів «АТЛ-Автосервіс». Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Внаслідок масованого обстрілу Києва повністю знищено наше основне складське приміщення – центральний хаб, через який проходили основні обсяги олив, акумуляторів та автотоварів», – повідомили у пресслужбі «АТЛ-Автосервіс».

Працівники хабу не постраждали. У пресслужбі компанії повідомили, що завчасно диверсифікували асортимент та сформували оперативні запаси товарів безпосередньо в точках роздрібної торгівлі. Втім, там зазначили, що через атаку асортимент буде обмежений.

У пресслужбі «АТЛ-Автосервіс» додали, що це не перший раз, коли компанія страждає від російських обстрілів. Зокрема, у травні росіяни знищили бізнес-центр, де був розташований центральний офіс підприємства.

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Зазначимо, «АТЛ-Автосервіс» – це мережа автосервісу та магазинів автотоварів, яка працює по всій Україні. Зокрема, магазини-сервіси компанії є у Львові, Хмельницькому, Мукачеві та Камʼянці-Подільському. Саме підприємство називає себе однією з найбільших мереж СТО та автотоварів.