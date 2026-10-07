Уранці 7 жовтня у Дублянах Львівської громади сталася пожежа у квартирі багатоповерхівки. Під час гасіння рятувальники виявили тіло людини. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, у середу, 7 жовтня.

Пожежа виникла близько 06:04 у квартирі будинку на вул. Тараса Шевченка, 23. Загорілися речі домашнього вжитку – вогонь поширився на площу близько 10 м². Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили у квартирі тіло людини, однак загибла особа наразі не встановлена. Причину займання та обставини загибелі людини встановлюють правоохоронці та фахівці.