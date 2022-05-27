Міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце відвідала Львів з робочим візитом

Німеччина надаватиме допомогу Україні напряму між містами-партнерами двох країн. Наприклад так, як це відбувається між Львовом та Фрайбургом. Про це розповіла міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце під час зустрічі з міським головою Львова Андрієм Садовим, передає прес-служба мерії.

«Німецький уряд надає кошти своїм містам. Вони, своєю чергою, знаходять міста-партнери в Україні. І вже у двосторонньому форматі домовляються про необхідну підтримку. Для прикладу, містом-побратимом Львова є німецький Фрайбург. Всю необхідну допомогу від початку повномасштабного вторгнення ми отримуємо саме від них», – розповів Андрій Садовий.

Натомість німецька гостя подякувала українцям за сильну боротьбу проти російської агресії.

«Увесь світ знає, що відбувається в Україні та старається допомагати. Ми тут, аби дізнатись, як саме Німеччина може вам допомогти у боротьбі та відбудові зруйнованого. Рада, що між нашими містами розвивається муніципальна співпраця. Ми хочемо її підтримувати, адже муніципалітети добре розуміють потреби одне одного», – зазначила міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

Поміж іншого на зустрічі обговорили питання забезпечення житлом і роботою вимушено переміщених українців та співпрацю із Німеччиною у цьому напрямку, а також гуманітарні потреби Львова.