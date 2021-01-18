Екологи в Німеччині домоглися призупинення будівництва «Північного потоку-2». Зокрема, екологічні організації Deutsche Umwelthilfe та Німецький союз охорони природи та біорізноманіття подали апеляцію на видачу дозволу для будівництва газопроводу «Північний потік-2» в економічній зоні Німеччини. Про це повідомляє телерадіокомпанія NDR1.

Повідомляється, що організації подали скаргу на дозвіл, який видало Федеральне морське та гідрографічне агентство. Дозвіл стосується будівництва газопроводу у винятковій економічній зоні Німеччини.

Після цього Федеральне агентство підтвердило, що дія раніше виданого дозволу на проведення робіт тимчасово припиняється. На період розгляду апеляції дозвіл буде тимчасово призупинений. Таким чином будівництво газопроводу у німецьких територіальних водах поки неможливе.

Федеральне морське та гідрографічне агентство Німеччини дозволило подальше будівництво російського газопроводу «Північний потік – 2» у водах країни 15 січня. Попереднє рішення регулятора не дозволяло проводити роботи до кінця травня.

Що таке «Північний потік-2»

Проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море в обхід України довжиною понад 1200 км. Потужність нового трубопроводу складе 55 млрд м3 газу на рік. Вартість проекту – 9,5 млрд євро. Газопровід будує російський «Газпром» спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Спершу планувалося завершити його до кінця 2019 року, але через спротив частини європейських країн, будівництво загальмувалося.

Противниками проекту є, зокрема, Україна, Польща, Угорщина, Молдова, Румунія, Чехія, Словаччина, Латвія, Литва, Естонія та США. Серед аргументів наводиться, зокрема, посилення енергетичної залежності Європи від постачання російського газу, а також шкода екосистемі Балтійського моря. Росія, Німеччина, Австрія та інші країни, компанії яких беруть участь у будівництві, наполягають, що йдеться виключно про бізнес-проект.