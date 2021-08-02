Минулого року в Німеччині вкрали більше 260 тисяч велосипедів загальною вартістю майже 200 млн євро

Німецька державна телерадіокомпанія DW дослідила схему перепродажу в Україні вживаних велосипедів, вкрадених у Німеччині та інших країнах ЄС. За оцінками експертів галузі йдеться про десятки тисяч таких байків, які нелегально потрапляють до нових власників.

Згідно з даними Федерального офісу кримінальної поліції, минулого року в Німеччині вкрали більше 260 тисяч велосипедів загальною вартістю майже 200 млн євро. Лише 10% крадіжок поліція розкрила.

Як пише DW, дешеві вкрадені велосипеди часто намагаються продати через інтернет або на блошиних ринках. Дорогі моделі можуть розібрати на запчастини: продавати їх цілими в ЄС ризиковано, адже поліція веде реєстр викрадених велосипедів за номерами. Тому викрадачі часто намагаються продати їх у країнах поза ЄС, зокрема – в Україні, адже митники досить рідко перевіряють номери.

«В українському інтернеті повно “вживаних велосипедів з Німеччини та ЄС”, скрізь є магазини, які їх пропонують. Однак точних даних про кількість таких велосипедів, які потрапляють з ЄС в Україну, немає. Люди, які знають цей ринок, кажуть, що йдеться про десятки, а то і сотню тисяч велосипедів на рік», – пише DW. Журналісти знайшли один з таких велосипедів: його у 2020 році викрали в мешканки Берліна, а через деякий час продали чоловікові з Дніпра.

Легальний імпорт вживаних велосипедів – довгий та важкий процес, а транспорті та митні витрати підвищують їхню вартість. Тому такий бізнес в Україні переважно є економічно невигідним у порівнянні з продажом нових байків, кажуть співрозмовники DW, хоча і є офіційні дилери, які цим займаються та видають покупцям усі необхідні документи.

Водночас вони скаржаться, що більшість вживаних велосипедів на українському ринку – ввезені нелегально, та покупців рідко цікавлять документи, а нижча ціна є вирішальним фактором. Офіційні українські дилери кажуть, що останнім часом ввозять все більше дорожчих моделей, зокрема електровелосипедів.

Інший анонімний співрозмовник DW розповів, що часто такі велосипеди ввозять в Україну в розібраному вигляді (так легше пройти митний контроль), і зараз їх настільки багато на ринку, що їх відправляють далі в Росію, а потім – у Казахстан.

Журналісти DW звернулося до поліції в Німеччині та Україні щодо продажу викрадених велосипедів. Поліція Берліна повідомила, що нічого не знає про такі злочинні схеми та не співпрацювала з українськими колегами задля боротьби з крадіжками.

Водночас українська поліція імпорт викрадених велосипедів великою проблемою не вважає і збирати статистичні дані з цього приводу не збирається. Тим часом, за даними українських митників, зазначають журналісти, у 2020 році було лише 17 порушень правил ввезення велосипедів, а у 2019 – тільки сім.