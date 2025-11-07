Александр Зольфранк застеріг країни НАТО щодо можливого нападу Росії

Керівник Об'єднаного оперативного командування Німеччини генерал-лейтенант Александр Зольфранк вважає, що Росія може здійснити напад на країни НАТО в будь-який момент. Про це він заявив у інтерв’ю для Reuters, яке опублікували у п’ятницю, 7 листопада.

На думку німецького генерала, Росія зараз зосереджена на війні проти України, однак це не завадить їй здійснити обмежену атаку на країни НАТО в будь-який час.

«Якщо подивитися на поточні можливості та бойову міць Росії, вона може розпочати невелику атаку на територію НАТО вже завтра. Невелика, швидка, регіонально обмежена, нічого масштабного – Росія занадто зв'язана в Україні для цього», – зауважив Александр Зольфранк.

Крім того, Александр Зольфранк вкотре наголосив, що повномасштабний напад на країни альянсу Росія може розпочати вже у 2029 році. Німецький генерал зауважив, що попри невдачі Росії в Україні, її Повітряні сили зберігають значну бойову міць, а ядерні сили взагалі залишаються неушкодженими.

«Сухопутні війська зазнають втрат, але Росія заявляє, що прагне збільшити загальну чисельність своїх військ до 1,5 млн військових. І Росія має достатньо основних бойових танків, щоб зробити обмежену атаку можливою вже завтра», – зауважив військовий.

Александр Зольфранк вважає, що рішення Москви щодо нападу на НАТО залежатиме від трьох факторів: військової сили Росії, військового досвіду та лідерства.

«Ці три фактори приводять мене до висновку, що російський напад є можливим. Чи станеться це, чи ні, значною мірою залежить від нашої власної поведінки», – заявив Александр Зольфранк.

Також, на думку Зольфранка, нещодавнє вторгнення російських дронів на територію Польщі слід розглядати як «взаємопов’язані елементи стратегії». Генерал вважає, що таким чином Росії хотіла спровокувати НАТО, оцінити реакцію та стійкість альянсу.

Нагадаємо, у серпні 2025 року керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов зауважив, що Росія та Північна Корея стрімко посилюють військову співпрацю. На думку Буданова, це загрожує не лише Україні, а й країнам Європи, а також північно-східній Азії.