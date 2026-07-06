У липні 2026 року діти військових з Франківська вирушили на відпочинок до Угорщини

На тлі зростання напруги між Україною та Польщею міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що польські міста відмовляються приймати на оздоровлення дітей з міста. Причиною такого кроку, на думку мера, є «антиукраїнська істерія» в сусідній країні.

Щоб дізнатися об’єктивні причини відмови польських та інших європейських міст в організації літнього відпочинку для дітей захисників України, редакція ZAXID.NET звернулася із запитом до Івано-Франківської міської ради.

У понеділок, 6 липня, там повідомили, що упродовж літа 2025 року 130 дітей учасників бойових дій, загиблих захисників, а також безвісти зниклих батьків стали учасниками шести екскурсійних поїздок на запрошення Рибніка, Хшанова та Хшановського Повіту (Польща), Тракаю (Литва), Єлгави (Латвія), Ніредьгази (Угорщина) та Шибеника (Хорватія).

У 2026 році із запитами про оздоровлення дітей за кордоном Івано-Франківська мерія звернулася до польських Рибніка, Хшанува та Хшановського Повіту, а також Варшави, Жешува, Свідніци, Любліна, Томашува-Мазовецького та Зелени Гури.

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Листи також отримали Тракай (Литва), Єлгава (Латвія), Брага (Португалія), Пшерув (Чехія), Бая Маре, Орадя, Тирговіште (Румунія), Ніредьгаза (Угорщина), Губбіо (Італія), Потсдам, Фульда, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Ерфурт (Німеччина) та Шибеник (Хорватія).

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Зазначимо, що більшість із них є містами-побратимами Івано-Франківська.

«Отримано позитивну відповідь від міських рад Ніредьгази, Рибніка, Хшанова та Хшановського Повіту, Тракаю та Шибеника», – зазначив заступник міського голови Святослав Никорович.

Водночас польські міста Свідніца та Люблін, німецькі Фульда та Ерфурт, а також Єлгава (Латвія) відповіли, що не мають можливості організувати літній відпочинок для дітей з Івано-Франківська через брак фінансування, нестачу відповідних закладів на своїй території або ж через проведення ремонтів у таборах, які приймали дітей у попередні роки.