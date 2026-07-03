Позивач служить в ЗСУ з березня 2026 року

Івано-Франківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову місцевому мешканцю, який вимагав скасувати наказ начальника ТЦК про мобілізацію та зобов’язати військову частину виключити його зі списків особового складу.

Як йдеться у рішенні суду від 25 червня, прикарпатця доставили до центру комплектування 23 березня і того ж дня зарахували до списків ВЧ, в якій він служить дотепер.

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Адвокат позивача зауважив, що на утриманні у мобілізованого – троє неповнолітніх дітей, що є підставою для відстрочки. Водночас представник ТЦК відповів, що право на відстрочку не реалізується автоматично.

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«Сам факт того, що позивач був звільнений з військової служби наприкінці 2022 року (згідно з тодішнім законодавством), не звільняв його від обов`язку оновити свої облікові дані та підтвердити право на відстрочку, відповідно до нових правил, введених у 2024 році», – йдеться у рішенні суду.

Суд зауважив, що право на відстрочку від призову повинно бути реалізоване шляхом вчинення військовозобов’язаним «активних дій» і надання позивачу відстрочки в минулому не означає, що надалі така відстрочка продовжиться автоматично.

Також у рішенні суду вказано, що прикарпатець не звертався з рапортом про звільнення з військової служби до командування військової частини, хоча має таке право, утримуючи трьох неповнолітніх дітей.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Андрій Могила відмовив у задоволенні позову мобілізованому. Рішення можна оскаржити в апеляції.