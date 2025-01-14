Норвегія не прийматиме біженців з 14 областей України

Норвезький уряд розширив перелік областей України, які вважає безпечними. Жителі цих регіонів не зможуть отримати колективний захист у Норвегії. Про це йдеться у повідомленні Норвезького управління імміграції.

У вересні 2024 року норвезький уряд визначав безпечними тільки західні регіони України. Йдеться про Івано-Франківську, Львівську, Рівненську, Тернопільську, Волинську, Закарпатську області.

Однак директорат справах іноземців оцінив безпекову ситуацію в Україні та вніс 13 січня до переліку безпечних українських областей ще вісім регіонів. До списку потрапили:

Черкаська область;

Чернівецька область;

Хмельницька область;

Кіровоградська область;

Київська область, але не місто;

Полтавська область;

Вінницька область;

Житомирська область.

Зазначається, що норвезький уряд вважає безпечними ті регіони України, де «українська влада здебільшого контролює ситуацію, а Росія не має або має мінімальний контроль та вплив». Якщо шукач прихистку у Норвегії проживав протягом останніх шести місяців у регіоні, який країна визначила як безпечний, йому, ймовірно, відмовлять у колективному захисті.

Однак, якщо житель безпечного регіону подає заявку на прихисток у Норвегії, то країна розгляне заявку в індивідуальному порядку.

«Критерії для отримання індивідуального захисту набагато суворіші, ніж для колективного захисту. До уваги буде прийматися те, чи може українська влада надати вам захист. Ми також визначимо, чи є в Україні області, які вважаються безпечними та придатними для вашого перебування. Це не залежить від того, чи проживали ви раніше в цих областях», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що станом на грудень 2024 року, за даними ООН, у Норвегії проживало майже 78 тис. біженців з України.