Норвегія прийняла найбільше українських біженців серед країн Скандинавії

У п’ятницю, 27 березня, уряд Норвегії ухвалив поправку до постанови щодо надання тимчасового колективного захисту для осіб, що прибули з України. Зміни торкнуться українських чоловіків віком від 18 до 60 років, що лише прибули до країни. Про це повідомила пресслужба уряду країни.

Згідно зі змінами, новоприбулі українці призовного віку зможуть подати заявку на отримання притулку за стандартною процедурою, а не в межах механізму колективного захисту, де тимчасовий дозвіл на проживання надається на основі групової оцінки. При цьому, зазначає пресслужба уряду з посиланням на практику імміграційної служби, мало хто має право на захист на індивідуальній основі.

За словами міністерки юстиції Астрі Аас-Хансен, Норвегія вже прийняла найбільше українців у скандинавському регіоні, і місцеві громади стикаються з перевантаженням системи послуг і браком житла.

«Ми також вважаємо за важливе, щоб якомога більше людей залишилися в Україні, щоб долучитися до оборонної боротьби та підтримувати функціювання українського суспільства», – сказала Астрі Аас-Хансен.

Водночас існують категорії українських чоловіків-біженців, на яких ці нововведення не поширюватимуться. Ідеться про:

чоловіків, які вже отримали тимчасовий колективний захист у Норвегії;

неповнолітніх або чоловіків старше 60 років,

чоловіків, які мають документальне підтвердження звільнення від військової служби або явно не здатні її проходити,

учасників програм медичної евакуації,

чоловіків, які самостійно доглядають за дітьми, що перебувають у країні або прибули разом із ними.

Очікується, що нововведення набудуть чинності найближчим часом.