Про призначення Захарії прессекретаркою Білого дому Трамп повідомив на початку жовтня

Кеті Захарія, яку Дональд Трамп нещодавно призначив прессекретаркою Білого дому, раніше поширювала у соцмережах матеріали з конспірологічними твердженнями та позитивними згадками про Владіміра Путіна. Йдеться про публікації 2022 року, які вона поширювала після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Як пише The Telegraph, в одному з таких дописів стверджувалося, що російський президент нібито протистоїть таємній групі впливових людей, яку прихильники теорій змови називають «кабалою». Україну в цій публікації фактично представляли союзницею цієї групи. До допису додали зображення кількох відомих американських політиків та бізнесменів, серед яких Джо Байден, Барак Обама, Гілларі Клінтон і Джордж Сорос.

Захарія також була помічена у поширенні матеріалів, пов’язаних із Pizzagate. Це конспірологічна теорія, яка виникла у США та без доказів пов’язує представників Демократичної партії з нібито таємною мережею сексуальної експлуатації дітей.

Зокрема, восени 2022 року вона опублікувала згадку про Джона Подесту, який очолював апарат Білого дому під час президентства Білла Клінтона. Захарія назвала його «педофілом».

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Подібні звинувачення проти Подести свого часу поширювали прихильники Pizzagate, посилаючись на нібито приховані повідомлення в його електронних листах. При цьому Подесті не висували офіційних звинувачень у сексуальних злочинах, а сам він відкидав ці твердження.

Хто така Кеті Захарія

Про призначення Захарії прессекретаркою Білого дому Трамп повідомив на початку жовтня. Вона стала наступницею Керолайн Лівітт.

До роботи в адміністрації Трампа Захарія будувала кар’єру як політична коментаторка та фахівчиня з комунікацій. Вона регулярно з’являлася в ефірах консервативних американських телеканалів Fox News і Newsmax.

Раніше Захарія працювала у структурах Республіканської партії та Білого дому. У 2006 році вона була стажеркою в Республіканському національному комітеті й Управлінні політичних питань Білого дому.

Останнім місцем її роботи перед призначенням стала Trump Media & Technology Group. Там Захарія обіймала посаду старшої радниці з комунікацій.

Також вона працювала речницею Міністерства внутрішньої безпеки США. Посаду Захарія залишила, пояснивши це необхідністю часто подорожувати між Вашингтоном і Каліфорнією та впливом такого графіка на її сім'ю.

У минулому Захарія також жила та працювала в Китаї. У 2011 році вона майже два роки була клерком в одній із юридичних компаній Пекіна.