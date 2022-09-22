Державна міграційна служба розширює мережу своїх підрозділів у Польщі, аби допомогти українським переселенцям відновити документи. Про це розповіла голова Державної міграційної служби Наталя Науменко, пише «Укрінформ».

«У перші дні війни, коли люди виїздили за кордон та вивозили дітей, вони стикнулися з проблемою, що для оформлення певних послуг в країнах ЄС необхідно мати діючі документи. І в цьому випадку були прийняті безпрецедентні рішення Уряду, МВС та ДМС зі 29 червня цього року ми розпочали нашу роботу у Варшаві. Польща – це перший регіон, де є представництво міграційної служби через ДП "Документ" і де ми працювали спочатку на мобільних бусах. І тепер ми вже працюємо в стаціонарних центрах», – розповіла Науменко.

Вона розповіла, що представництво ДМС розпочало свою роботу у Варшаві з 29 червня, але зараз попит величезний і за документами люди приїздять навіть з інших країн Євросоюзу.

«Попит шалений – тільки за два місяці ми оформили понад 25 тисяч документів. Ми розуміємо, що записатися в електронну чергу неможливо, бо запис іде на два-три місяці вперед. Адже до Варшави їдуть українці з інших країн ЄС, щоб відновити документи. На сьогодні ми розгортаємо наші потужності у Вроцлаві, Гданську та Кракові», – повідомила Науменко.

За її словами, лише за два місяці було оформлено більше ніж 25 тисяч документів. Тому, через великий попит, представництва міграційної служби створять ще у трьох містах Польщі.

Також Науменко додала, що за погодженням МЗС буде розширено представництво служби на території Туреччини, Німеччини, Чехії та Словаччини.