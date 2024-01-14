Фредерік X став новим королем Данії

У неділю, 14 січня, 55-річного кронпринца Фредеріка було проголошено наступним королем Данії. Раніше його мати, королева Маргрете ІІ, зреклась свого престолу. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що новий монарх був проголошений королем із балкона королівського палацу Крістіансборг у Копенгагені. На балконі до нього приєдналася дружина, тепер королева-консорт Мері та четверо дітей: принц Крістіан, принцеса Ізабелла, принцеса Жозефіна та принц Вінсент.

Фредерік замінив на престолі свою матір королеву Маргрете II, яка у новорічну ніч заявила, що зрікається трону на користь старшого сина, посилаючись на проблеми зі здоров'ям. Королева Маргрете II стала першим монархом Данії, що зрікся престолу майже за 900 років. Таким чином Маргрете IІ закінчила своє 52-річне правління, яке було найдовготривалішим в історії Данії.

Фредерік X – спадковий принц Данії, граф Монпеза. По лінії батька, принца Генріка, належить до французької графської гілки Лаборд де Монпеза. По лінії матері, королеви Марґрете II, належить до династії Глюксбургів. Король Фредерік є праправнуком британської королеви Вікторії.

У 1994 році Фредерік стажувався в данській місії при ООН у Нью-Йорку. Був першим секретарем посольства Данії в Парижі. Проходив військову службу в лавах армії, повітряного й морського флотів. Зокрема, служив в елітному підрозділі підводних плавців. Від 2004 року – капітан-командор флоту, підполковник армії і авіації. Брав участь у полярній експедиції «Сиріус-2000». З 22 лютого 2023 року був регентом при своїй матері, королеві Маргрете II, яка перенесла складну операцію на спині.