Сініша Каран пообіцяв продовжити сепаратистську політику Додіка

На дострокових виборах у Республіці Сербській переміг ексміністр наукового й технологічного розвитку та близький соратник проросійського експрезидента Мілорада Додіка Сініша Каран. Вибори відбулися після того, як Додіка відсторонили від політичної діяльності, повідомили у ЦВК Республіки Сербської, передає DW.

За попередніми підрахунками, кандидат від сербських сепаратистів набрав 50,89% голосів. Його конкурент від опозиційної партії Бранко Блануш набрав 47,8% голосів. Загалом на виборах проголосували близько 1,2 млн людей.

Раніше до оголошення ЦВК результатів виборів Сінішу Карана привітав з перемогою Мілорад Додік, який був на посаді президента. Після цього Каран пообіцяв продовжувати політику Додіка «зі ще більшою силою».

Зазначимо, Сініша Каран обійматиме посаду президента лише один рік, до загальнонаціональних парламентських виборів, під час яких обирають і президента сербського регіону. Вибори відбудуться у жовтні 2026 року.

Нагадаємо, Мілорад Додік – проросійський політик, який виступає за відокремлення регіону від Боснії та Герцеговини. Він ініціював закон, який дозволяє ігнорувати державну судову систему та поліцію – втім, Конституційний суд призупинив його дію. У лютому Додіка заочно засудили до одного року ув’язнення за ігнорування рішень високого представника з Боснії і Герцеговини.

У березні 2025 року Додіка оголосили у міжнародний розшук – за даними правоохоронців, він незаконно виїхав за кордон. Зазначимо, Мілорад Додік також перебуває під санкціями США та Великої Британії за перешкоджання Дейтонських мирних угод, які поклали край війні в Боснії у 1990-х роках.

У жовтні 2025 року державний суд заборонив Додіку займатися політичною діяльністю, ЦВК Боснії та Герцеговини скасувала його мандат, а тимчасовою президенткою Республіки Сербської стала його близька соратниця Ана Трішич-Бабич. На посаді вона пробула трохи більше місяця – до дострокових виборів.