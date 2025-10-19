Ана Трішич-Бабич буде тимчасовою президенткою близько місяця

У суботу, 18 жовтня, парламент державного утворення Республіка Сербська на території Боснії й Герцеговини призначив Ану Трішич-Бабич тимчасовою президенткою. Це відбулося після того, як державний суд заборонив проросійському президенту Республіки Сербської Мілораду Додіку займатися політичною діяльністю, а ЦВК Боснії і Герцеговини скасувала його мандат, повідомило Reuters.

Рішення парламенту означає, що він вперше визнав, що Додік відходить від посади. Його місце посяде Трішич-Бабич, яка є близькою соратницею Додіка.

Ана Трішич-Бабич

Політикиня буде тимчасовою президенткою до нових президентських виборів у Республіці Сербській, які відбудуться 23 листопада.

Зазначається, що парламент також скасував низку сепаратистських законів, які ухвалили під час останнього року правління Мілорада Додіка. Сам Додік заявив, що політика утворення не зміниться, і відокремлення Республіки Сербської від Боснії та Герцеговини залишається кінцевою метою.

До того Додік відмовлявся скласти повноваження президента Республіки та продовжував виконувати обов’язки президента регіону. Крім того, він оскаржує рішення боснійського суду в Конституційному суді.

Нагадаємо, Мілорад Додік – проросійський політик, який виступає за відокремлення регіону від Боснії та Герцеговини. Він ініціював закон, який дозволяє ігнорувати державну судову систему та поліцію – втім, Конституційний суд призупинив його дію. У лютому Додіка заочно засудили до одного року ув’язнення за ігнорування рішень високого представника з Боснії і Герцеговини.

У березні 2025 року Додіка оголосили у міжнародний розшук – за даними правоохоронців, він незаконно виїхав за кордон. Зазначимо, Мілорад Додік також перебуває під санкціями США та Великої Британії за перешкоджання Дейтонських мирних угод, які поклали край війні в Боснії у 1990-х роках. Рішення парламенту боснійських сербів передати повноваження президента Трішич-Бабич привітали у США – там заявили, що це крок до розрядки кризи у Боснії та Герцеговині.