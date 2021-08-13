Bentley Flying Spur Mulliner став найкрутішим седаном британського бренду

Bentley Flying Spur Mulliner став першою моделлю студії Mulliner з гібридною силовою установкою, повідомляє британський виробник, хоча це жодним чином не вплинуло на роботу придворних майстрів тюнінгу. Крім гібрида на основі V6, для Flying Spur Mulliner також доступні бензинові мотори V8 та W12. Flying Spur Mulliner кращий за Flying Spur в розкоші, оздобленні та унікальних особливостях, але не в технічному аспекті, оскільки пропонує ті ж силові установки, що й основна модель.

Кожен примірник Bentley Flying Spur Mulliner повністю виготовляється вручну підрозділом індивідуалізації Mulliner, який також є одним з найстаріших кузовних ательє. Інтер’єр седанів Mulliner, також ручної роботи, відрізняється триколірним оздобленням, центральною консоллю з діамантовим фрезеруванням та прекрасними деталями.

Решітка радіатора Bentley Flying Spur Mulliner має особливий дизайн, названий Double Diamond, на бампері з'явилась хромована решітка, висувна носова фігурка Flying B має підсвічування, 22-дюймові поліровані диски мають фіксовані центральні вставки, в яких логотип марки завжди знаходиться у вертикальному положенні, з'явились вентиляційні решітки на крилах з написом Mulliner, корпуси дзеркал відтінку Satin Silver з вбудованим підсвічуванням та світлові написи на порогах – це зовнішні відмінності седана від Mulliner. Для салону пропонується вісім триколірних схем з різними комбінаціями шкіри та швів.

Ключі для всіх машин Bentley Mulliner Collections передаються покупцям в особливих футлярах ручної роботи, причому навіть оформлення шкіряних чохлів підбирається індивідуально – відповідно до обраного варіанту оздоблення інтер'єру.

Bentley Flying Spur Mulliner запропонують з бензоелектричною силовою установкою на основі 2,9-літрового мотора. Його 544 кінські сили потужності забезпечують прискорення з місця до 100 км/год за 4,3 секунди та максимальну швидкість у 285 км/год. При цьому гібрид може рухатись виключно на електроенергії, долаючи до 40 кілометрів у такому режимі.

Нове покоління 4-літрового двигуна V8 з подвійним турбонаддувом забезпечує максимальну швидкість у 318 км/год та прискорення 0-100 км/год за 4,1 секунди. Найпродуктивнішим є 6-літровий W12 з подвійним турбонаддувом, який розганяє Flying Spur Mulliner з місця до 100 км/год за 3,8 секунди та дозволяє розвивати максимальну швидкість у 333 км/год.

Розкішний седан Bentley Flying Spur Mulliner 2021 року. Фото Bentley