Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон порівняв вторгнення Путіна в Україну із вторгненням Гітлера в країни Європи, назвавши це викликом для нинішнього покоління. Про це він заявив 7 грудня під час прес-конференції після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Білнкеном, передає «Укрінформ».

«Перш за все, ситуація в Україні – це було частиною нашої сьогоднішньої зустрічі, тож я хотів приїхати до Вашингтона цього тижня, щоби підкреслити, наскільки важливо, щоби ми продовжували фінансувати Україну й допомагати їй усіма можливими способами в протистоянні незаконному вторгненню Путіна», – зауважив глава британської дипломатії.

Він назвав «викликом нашого покоління» агресію РФ у Європі і заявив, що напад Путіна на Україну подібний до вторгнення Гітлера в Європу.

«Так само, як покоління мого діда мусило боротися з нацистською агресією в Європі, зараз ми боремося з агресією РФ у Європі», – підкреслив глава МЗС Британії. У цьому зв’язку він підкреслив, якщо країни Заходу зберігатимуть єдність, цей виклик буде не таким важким.

Нагадаємо, Девід Кемерон, який раніше очолював британський уряд, 13 листопада став новим міністром закордонних справ Великої Британії. Кемерон в одній з перших заяв з приводу нової посади вказав, що наразі світ зіткнувся з багатьма викликами, включаючи війну в Україні та кризу на Близькому Сході, і в цей час як ніколи важливо було підтримати союзників.