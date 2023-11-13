Новим головою МЗС Великої Британії став екс-прем'єр Девід Кемерон
Новим міністром закордонних справ Великої Британії став Девід Кемерон, який раніше очолював британський уряд. Це сталося після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у понеділок, 13 листопада, провів перестановки в уряді: звільнив з посади міністерку внутрішніх справ Суеллу Браверман і призначив на цю посаду міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі.
«Високоповажний Девід Кемерон призначений державним секретарем у закордонних справах, справах співдружності націй та розвитку», – повідомили в британському уряді у соцмережі X.
Кемерон в одній з перших заяв з приводу нової посади вказав, що наразі світ зіткнувся з багатьма викликами, включаючи війну в Україні та кризу на Близькому Сході, і в цей час як ніколи важливо було підтримати союзників.
Девід Кемерон у соцмережі X вказав, що «прем'єр-міністр попросив мене стати його міністром закордонних справ і я з радістю погодився».
«Ми зіткнулися з величезним набором міжнародних викликів, включаючи війну в Україні та кризу на Близькому Сході. У цей час глибоких глобальних змін для цієї країни рідко було важливіше підтримки наших союзників, зміцнення нашого партнерства та того, аби переконатися, що наш голос почутий», – зазначив новий голова МЗС Великої Британії.
The Prime Minister has asked me to serve as his Foreign Secretary and I have gladly accepted.— David Cameron (@David_Cameron) November 13, 2023
We are facing a daunting set of international challenges, including the war in Ukraine and the crisis in the Middle East. At this time of profound global change, it has rarely been more…
Кемерон вказав, що хоч був «поза передовою політикою» протягом останніх семи років, він сподівається, що його досвід – як лідера консерваторів протягом одинадцяти років та прем'єр-міністра протягом шести років – допоможе йому «допомогти прем'єр-міністру впоратися з цими життєво важливими викликами».
Він наголосив, що «робота із забезпечення стабільності та безпеки на світовій арені важлива та прямо відповідає нашим національним інтересам». «Міжнародна безпека є життєво важливою для нашої внутрішньої безпеки», - зауважив Кемерон.
При цьому Кемерон відзначив роботу на отриманій посаді голови МЗС свого попередника Джеймса Клеверлі, «з яким я з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати на його життєво важливій новій посаді».
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба долучився до європейських колег, які привітали колишнього прем’єр-міністра з призначенням на посаду голови британського МЗС. У дописі в соцмережі X він привітав Девіда Кемерона з призначенням на посаду міністра закордонних справ Великої Британії.
«З нетерпінням чекаю можливості працювати пліч-о-пліч задля поглиблення українсько-британського партнерства, наближення перемоги України та відновлення миру і безпеки на європейському континенті», – зазначив він.
Congratulations to @David_Cameron on his appointment as Foreign Secretary of the United Kingdom. I am looking forward to working side by side to advance the Ukrainian-UK partnership, bring Ukraine’s victory closer, and restore peace and security on the European continent.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 13, 2023
В окремому дописі голова МЗС подякував попереднику Кемерона Джеймсу Клеверлі, з яким йому «було надзвичайно приємно працювати».
Девід Кемерон обіймав посаду прем'єр-міністра Великої Британії з 2010 по 2016 роки. Він пішов у відставку після того, як британці на референдумі підтримали вихід країни з Європейського союзу.