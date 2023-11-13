Сьогодні колишній прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон очолив Міністерство закордонних справ

Новим міністром закордонних справ Великої Британії став Девід Кемерон, який раніше очолював британський уряд. Це сталося після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у понеділок, 13 листопада, провів перестановки в уряді: звільнив з посади міністерку внутрішніх справ Суеллу Браверман і призначив на цю посаду міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі.

«Високоповажний Девід Кемерон призначений державним секретарем у закордонних справах, справах співдружності націй та розвитку», – повідомили в британському уряді у соцмережі X.

Кемерон в одній з перших заяв з приводу нової посади вказав, що наразі світ зіткнувся з багатьма викликами, включаючи війну в Україні та кризу на Близькому Сході, і в цей час як ніколи важливо було підтримати союзників.

Девід Кемерон у соцмережі X вказав, що «прем'єр-міністр попросив мене стати його міністром закордонних справ і я з радістю погодився».

«Ми зіткнулися з величезним набором міжнародних викликів, включаючи війну в Україні та кризу на Близькому Сході. У цей час глибоких глобальних змін для цієї країни рідко було важливіше підтримки наших союзників, зміцнення нашого партнерства та того, аби переконатися, що наш голос почутий», – зазначив новий голова МЗС Великої Британії.

The Prime Minister has asked me to serve as his Foreign Secretary and I have gladly accepted.



We are facing a daunting set of international challenges, including the war in Ukraine and the crisis in the Middle East. At this time of profound global change, it has rarely been more… — David Cameron (@David_Cameron) November 13, 2023

Кемерон вказав, що хоч був «поза передовою політикою» протягом останніх семи років, він сподівається, що його досвід – як лідера консерваторів протягом одинадцяти років та прем'єр-міністра протягом шести років – допоможе йому «допомогти прем'єр-міністру впоратися з цими життєво важливими викликами».

Він наголосив, що «робота із забезпечення стабільності та безпеки на світовій арені важлива та прямо відповідає нашим національним інтересам». «Міжнародна безпека є життєво важливою для нашої внутрішньої безпеки», - зауважив Кемерон.

При цьому Кемерон відзначив роботу на отриманій посаді голови МЗС свого попередника Джеймса Клеверлі, «з яким я з нетерпінням чекаю на можливість попрацювати на його життєво важливій новій посаді».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба долучився до європейських колег, які привітали колишнього прем’єр-міністра з призначенням на посаду голови британського МЗС. У дописі в соцмережі X він привітав Девіда Кемерона з призначенням на посаду міністра закордонних справ Великої Британії.

«З нетерпінням чекаю можливості працювати пліч-о-пліч задля поглиблення українсько-британського партнерства, наближення перемоги України та відновлення миру і безпеки на європейському континенті», – зазначив він.

Congratulations to @David_Cameron on his appointment as Foreign Secretary of the United Kingdom. I am looking forward to working side by side to advance the Ukrainian-UK partnership, bring Ukraine’s victory closer, and restore peace and security on the European continent. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 13, 2023

В окремому дописі голова МЗС подякував попереднику Кемерона Джеймсу Клеверлі, з яким йому «було надзвичайно приємно працювати».

Девід Кемерон обіймав посаду прем'єр-міністра Великої Британії з 2010 по 2016 роки. Він пішов у відставку після того, як британці на референдумі підтримали вихід країни з Європейського союзу.