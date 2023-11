Новим міністром закордонних справ Великої Британії став Девід Кемерон, який раніше очолював британський уряд. Це сталося після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у понеділок, 13 листопада, провів перестановки в уряді: звільнив з посади міністерку внутрішніх справ Суеллу Браверман і призначив на цю посаду міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі.

«Високоповажний Девід Кемерон призначений державним секретарем у закордонних справах, справах співдружності націй та розвитку», – повідомили в британському уряді у соцмережі X.

Кемерон в одній з перших заяв з приводу нової посади вказав, що наразі світ зіткнувся з багатьма викликами, включаючи війну в Україні та кризу на Близькому Сході, і в цей час як ніколи важливо було підтримати союзників.

Девід Кемерон у соцмережі X вказав, що «прем'єр-міністр попросив мене стати його міністром закордонних справ і я з радістю погодився».

«Ми зіткнулися з величезним набором міжнародних викликів, включаючи війну в Україні та кризу на Близькому Сході. У цей час глибоких глобальних змін для цієї країни рідко було важливіше підтримки наших союзників, зміцнення нашого партнерства та того, аби переконатися, що наш голос почутий», – зазначив новий голова МЗС Великої Британії.

