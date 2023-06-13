Міністр закордонних справ та обраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс зауважив, що Угорщина не є головною перешкодою на шляху України до НАТО – йдеться про невизначеність позиції ширшого кола країн. Про це він сказав в інтерв’ю «Європейській правді».

Рінкевичс зазначив, що головною перешкодою для вступу України до Північноатлантичного альянсу є внутрішня дискусія у НАТО, а не сама Україна чи негласне «вето» Росії.

«Причина – у тому, що зараз у багатьох столицях держав-членів НАТО немає достатньо чіткого розуміння, що робити з ситуацією, коли воююча держава приєднується до Альянсу, і що це означає в контексті Статті 5. Скажу прямо: ось це головне питання. І саме на це питання багато держав-членів не можуть дати відповідь. І доки вони не матимуть цієї відповіді самі для себе – то не зможуть відповісти і за одним столом з іншими членами НАТО», – зазначив Едгарс Рінкевичс.

На його думку, якби ця позиція сформувалася, то перешкодою не має бути навіть думка офіційного Будапешта.

«Я вважаю, що коли дійде до фінального процесу ухвалення рішення, то я вірю – усі без винятку союзники погодяться. Але наразі перепоною є ось це ключове питання. Є країна у війні. Є "п’ята стаття" НАТО. І зараз не одна-дві держави, а дуже багато держав намагаються зрозуміти, що це означає для Альянсу. У багатьох столицях досі не з’явилося доброї відповіді на це запитання, і ми маємо це зрозуміти», – додав він.

Рінкевичс зазначив, що Латвія бачить майбутнє України у НАТО і зі свого боку робитиме усе можливе для того, щоби це сталося.

Нагадаємо, 11 та 12 липня у столиці Литви Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Раніше стало відомо, що на ньому Україна отримає алгоритм дій щодо членства в цьому альянсі.

Едгарса Рінкевичса обрали президентом Латвії 31 травня. Його термін на цій посаді становитиме чотири роки.