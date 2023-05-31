Рінкевичс різко засуджує військове вторгнення Росії в Україну та виступає на підтримку України

Депутати Сейму Латвії на позачерговому засіданні у середу, 31 травня, обрали на наступні чотири роки президентом країни багаторічного міністра закордонних справ Едгарса Рінкевичса. Про це повідомляє видання Delfi.

За його кандидатуру проголосували 52 депутати Сейму за необхідного мінімуму в 51 голос. Рінкевичса було обрано у третьому раунді голосування. Його суперника Улдіса Піленса підтримали 25 депутатів. Чинний очільник держави Егіл Левітс не став балотуватися на другий термін.

Латвія – парламентська республіка, президент має здебільшого церемоніальні повноваження, проте традиційно сприймається як важлива постать, до якої прислухається суспільство.

Латвійські ЗМІ зазначають, що партії правлячої коаліції не змогли домовитись про єдиного кандидата у президенти. Найбільша із партій коаліції «Нова єдність» висунула кандидатуру Рінкевичса, а «Об’єднаний список» підтримав Піленса. Зрештою Рінкевичса обрали завдяки підтримці низки опозиційних партій.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Едагарса Рінкевичса з обранням президентом Латвії.

«Щирі вітання справжньому другу України Едгарсу Рінкевічсу з обранням на посаду президента Латвійської Республіки. Розраховую на продовження тісної співпраці та партнерства на благо наших народів, задля спільної перемоги цінностей свободи і демократії, миру для України та Європи», – написав Зеленський і подякував президенту Егілсу Левітсу за самовіддану підтримку України в умовах повномасштабної російської агресії.

Sincere congratulations to a true friend of Ukraine @edgarsrinkevics on his election as President of the Republic of Latvia. I look forward to continuing - close cooperation and partnership for the benefit of our peoples, for the common victory of the values of freedom and… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 31, 2023

Що відомо про новообраного президента Латвії Едгарса Рінкевичса

Рінкевичс є кавалером ордена Трьох Зірок, кавалером Великого хреста ордена Вієстура, удостоєний високих нагород НАТО та низки зарубіжних країн-союзників Латвії. На посаді глави МЗС Рінкевичс різко засуджував військове вторгнення Росії в Україну та виступає на підтримку України.

Народився в Юрмалі 1973 року. У 1995 році захистив ступінь бакалавра на Історико-філософському факультеті Латвійського університету. Того ж року отримав сертифікат у галузі політології та міжнародних відносин нідерландського Університету Гронінгена. У 1997 році – ступінь магістра політології Латвійського університету. У 2000 році захистив ступінь магістра в Університеті національної оборони США. Крім рідної латиської, відмінно володіє англійською та російською мовами, добре – французькою.

У 1990-х роках Рінкевичс був журналістом Латвійського радіо, потім розпочав свою кар'єру на різних посадах у Міністерстві оборони, де з 1997 року понад 10 років обіймав посаду держсекретаря.

З 2002 до 2003 року Рінкевичс був заступником голови латвійської делегації на переговорах про вступ до НАТО. З жовтня 2008 року до липня 2011 року він очолював канцелярію президента Валдіса Затлерса.

З 2008 по 2011 рік – керівник Канцелярії президента Валдіса Затлерса. Після розпуску Сейму один із творців Партії реформ Затлерса (ПРЗ). У 2011 році був обраний на позачергових виборах до Сейму від ПРЗ, потім став міністром закордонних справ в уряді Валдіса Домбровскіса («Нова Єдність»).

Відтоді – беззмінний глава МЗС у різних урядах. Після розпаду ПРЗ став членом «Нової Єдності».

6 листопада 2014 року Едгарс Рінкевичс здійснив камінг-аут і став першим політиком в історії Латвії, який відкрито визнав свою гомосексуальну орієнтацію.

За підсумками останніх виборів до Сейму Ринкевич став одним із найпопулярніших політиків країни.