Депутати Сейму Латвії на позачерговому засіданні у середу, 31 травня, обрали на наступні чотири роки президентом країни багаторічного міністра закордонних справ Едгарса Рінкевичса. Про це повідомляє видання Delfi.

За його кандидатуру проголосували 52 депутати Сейму за необхідного мінімуму в 51 голос. Рінкевичса було обрано у третьому раунді голосування. Його суперника Улдіса Піленса підтримали 25 депутатів. Чинний очільник держави Егіл Левітс не став балотуватися на другий термін.

Латвія – парламентська республіка, президент має здебільшого церемоніальні повноваження, проте традиційно сприймається як важлива постать, до якої прислухається суспільство.

Латвійські ЗМІ зазначають, що партії правлячої коаліції не змогли домовитись про єдиного кандидата у президенти. Найбільша із партій коаліції «Нова єдність» висунула кандидатуру Рінкевичса, а «Об’єднаний список» підтримав Піленса. Зрештою Рінкевичса обрали завдяки підтримці низки опозиційних партій.

Президент України Володимир Зеленський вже привітав Едагарса Рінкевичса з обранням президентом Латвії.

«Щирі вітання справжньому другу України Едгарсу Рінкевічсу з обранням на посаду президента Латвійської Республіки. Розраховую на продовження тісної співпраці та партнерства на благо наших народів, задля спільної перемоги цінностей свободи і демократії, миру для України та Європи», – написав Зеленський і подякував президенту Егілсу Левітсу за самовіддану підтримку України в умовах повномасштабної російської агресії.

