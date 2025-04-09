З окупації на підконтрольну Україні територію повернули ще шістьох дітей. Про це інформують керівник Офісу президента Андрій Єрмак та ініціатива Bring Kids Back UA в середу, 9 квітня.

За даними Андрія Єрмака, серед дітей є 16-річний хлопець, чий батько загинув після жорстоких катувань з боку російських військових.

У Bring Kids Back UA розповідають, що російські окупанти часто погрожували неповнолітнім українцям вилученням зі сім’ї. Так, двох сестер віком 9 та 13 років, які жили з бабусею, злочинці хотіли передати подружжю росіян. Одна з дівчаток постійно зазнавала домагань від російських солдатів, які вдиралися до її дому з обшуками та погрожували зброєю.

«17-річну українку також намагалися відібрати у рідної тітки російські соцслужби. Дівчина ледь витримувала реалії російської школи. Її змушували збирати автомати на заняттях із росгвардійцями, носити георгіївські стрічки та вивішувати прапор РФ. Казали прямо: ви – майбутні солдати», – передають активісти історію ще однієї врятованої підлітки.

Дітей повернули в Україну в межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA та завдяки зусиллям організації Save Ukraine і партнерів.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що в так званій ДНР засудили 17-річного хлопця до 6,6 року тюрми за звинуваченням у державній зраді. Підліток нібито передавав СБУ інформацію про дислокацію російських військових.