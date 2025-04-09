Instagram запустив спеціальні підліткові акаунти у 2024 році

Соцмережа Instagram впродовж кількох місяців введе заборону для користувачів віком до 16 років проводити трансляції без дозволу батьків. Про це у вівторок, 8 квітня, повідомила Meta.

Meta посилює захист неповнолітніх користувачів, обмежуючи можливість виходити в прямі ефіри в Instagram та вимикати розмиття небажаних зображень без дозволу батьків. У компанії зазначили, що нові правила запрацюють протягом наступних кількох місяців.

Також компанія планує поширити підліткові акаунти у Facebook і Messenger.

«Вони матимуть схожі автоматичні засоби захисту для обмеження неприйнятного вмісту й небажаних контактів, а також способи, щоб користувачі проводили час із користю», – зазначають у повідомленні.

Спершу підліткові акаунти стануть доступними у США, Великій Британії, Австралії та Канаді, а потім вони запрацюють в інших регіонах.

Відзначимо, що Instagram запустив спеціальні підліткові акаунти з підвищеним захистом у 2024 році. Їхні користувачі можуть отримувати повідомлення лише від людей, на яких вони підписані, а вночі програма нагадує, що треба відкласти телефон протягом години. З вересня того року на підліткові акаунти перейшли 54 млн користувачів.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року освітні структури Європейського союзу обговорювали заборону використання соцмереж дітьми до 15 років. Уряд Франції закликав Польщу, яка головуватиме в Раді ЄС у січні 2025 року, встановити вікові обмеження для доступу до інтернет-платформ.