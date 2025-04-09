Instagram заборонить підліткам без згоди батьків проводити онлайн-трансляції
Підлітки не зможуть без дозволу батьків проводити трансляції та дивитися чутливий контент
Соцмережа Instagram впродовж кількох місяців введе заборону для користувачів віком до 16 років проводити трансляції без дозволу батьків. Про це у вівторок, 8 квітня, повідомила Meta.
Meta посилює захист неповнолітніх користувачів, обмежуючи можливість виходити в прямі ефіри в Instagram та вимикати розмиття небажаних зображень без дозволу батьків. У компанії зазначили, що нові правила запрацюють протягом наступних кількох місяців.
Також компанія планує поширити підліткові акаунти у Facebook і Messenger.
«Вони матимуть схожі автоматичні засоби захисту для обмеження неприйнятного вмісту й небажаних контактів, а також способи, щоб користувачі проводили час із користю», – зазначають у повідомленні.
Спершу підліткові акаунти стануть доступними у США, Великій Британії, Австралії та Канаді, а потім вони запрацюють в інших регіонах.
Відзначимо, що Instagram запустив спеціальні підліткові акаунти з підвищеним захистом у 2024 році. Їхні користувачі можуть отримувати повідомлення лише від людей, на яких вони підписані, а вночі програма нагадує, що треба відкласти телефон протягом години. З вересня того року на підліткові акаунти перейшли 54 млн користувачів.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року освітні структури Європейського союзу обговорювали заборону використання соцмереж дітьми до 15 років. Уряд Франції закликав Польщу, яка головуватиме в Раді ЄС у січні 2025 року, встановити вікові обмеження для доступу до інтернет-платформ.