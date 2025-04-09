У Шегинях затримали переправників з трьома ухилянтами в мікроавтобусі

У пункті пропуску «Шегині» на Львівщині затримали двох жителів Буковини, які організували переправлення трьох ухилянтів у мікроавтобусі зі спеціально облаштованим тайником.

Як повідомили в середу, 9 квітня, у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, підозрювані облаштували мікроавтобус тайником, у якому ховали охочих залишити країну військовозобов’язаних. Спершу переправники зобов’язувались у такий спосіб відвезти чоловіків до Польщі, а звідти – до інших країн Євросоюзу.

«Ціна на такі послуги коливалася від 12 до 16 тисяч доларів США з однієї людини. Гроші підозрювані планувати отримати після того, як успішно переправлять своїх клієнтів», – йдеться в повідомленні спецпрокуратури.

Ухилянти ховалися в спеціальному тайнику мікроавтобуса

Мікроавтобус з трьома ухилянтами затримали під час спроби перетину кордону в пункті пропуску «Шегині». Клієнтами виявилися троє жителів Київської, Тернопільської та Чернівецької областей.

Двом переправникам з Чернівецької області повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 ККУ).