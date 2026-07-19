Під час грози слід бути обережними і дотримуватись правил поведінки

У понеділок, 20 липня, погоду у Львові та області визначатиме проходження холодних атмосферних фронтів, повідомляє Львівський регіональний гідрометцентр.

По області в понеділок буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці – короткочасні дощі, грози. Вдень – без істотних опадів. Вітер – північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 11–16°С, вдень – 22–27°С тепла.

У Львові також вночі та вранці очікуються грози й короткочасні дощі. Температура повітря вночі становитиме 13–15°С, вдень – 23–25°С тепла.

В управлінні з питань цивільного захисту та територіальної оборони Львівської міськради нагадують правила поведінки під час грози:

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Зачиніть вдома вікна та двері; вимкніть з мережі усі електричні прилади, зокрема й телефон, адже є загроза влучання блискавки під час розмови;

на вулиці не ховайтесь під деревами, уникайте металевих парканів, рекламних щитів, опор електропередач і в жодному разі, не розкривайте парасольки, металеві прути якої притягують розряди.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, мешканців просять повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15−80.