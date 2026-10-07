У 2023 році місцеві мешканці проголосували за ліквідацію парафії московського патріархату

Виконавчий комітет Калуської міської ради ухвалив позитивний висновок для реєстрації нової релігійної громади храму Святителя Миколая Православної церкви України. Віряни зможуть проводити богослужіння в церкві, яка належала московському патріархату.

Як повідомив у вівторок, 6 жовтня, міський голова Калуша Андрій Найда, парафію очолить отець Федір Мороз. Рішення виконкому передадуть до профільного управління Івано-Франківської ОДА для державної реєстрації новоствореної громади.

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Водночас начальниця управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Любов Джуган зазначила, що офіційну передачу храму громаді ПЦУ ще очікують.

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Йдеться про церкву на вул. Михайла Грушевського, яка з квітня 1996 року належала Свято-Николаївській парафії Івано-Франківської єпархії УПЦ МП. З початку повномасштабного вторгнення РФ храм стояв зачиненим, а громада відмовлялася переходити до ПЦУ.

У квітні 2023 року військові з Калуша запропонували перетворити церкву на гарнізонний храм та облаштувати на його базі центр для психологічної реабілітації ветеранів. Згодом міська рада повідомила громаду УПЦ про намір розірвати договір оренди землі.

За інформацією «Вікон», у грудні 2023 року біля зачиненої церкви пройшли збори вірян, які проголосували за ліквідацію Свято-Николаївської парафії УПЦ МП та підтримали передачу майна храму в комунальну власність. У квітні 2024 року Калуська міська рада передала земельну ділянку довкола церкви площею 0,14 га релігійній громаді ПЦУ.

За даними аналітичної системи Youcontrol, 23 липня цього року Свято-Николаївська парафія УПЦ МП припинила свою діяльність.