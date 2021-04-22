Анна Дідух стала депутаткою від фракції «Самопоміч»

Під час засідання сесії Львівської міської ради 22 квітня представили нову депутатку фракції «Самопоміч» Анну Дідух. Вона стала депутаткою замість Андрія Москаленка, який раніше склав свої депутатські повноваження.

Львівська міська територіальна виборча комісія під час засідання 29 березня прийняла постанову про реєстрацію депутатки Львівської міської ради Анни Дідух. Під час засідання сесії 22 квітня Анна Дідух зачитала присягу депутата та приступила до своїх обов’язків.

42-річна Анна Дідух працює фінансовою директоркою корпорації «ЕкоЛан». Під час місцевих виборів 2020 року ї обрали депутаткою Львівської районної ради від партії «Самопоміч». 5 березня вона склала свої повноваження.

Нагадаємо, раніше свої депутатські повноваження склав член фракції «Самопоміч» Андрій Москаленко, перший заступник міського голови.