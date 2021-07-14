У змаганнях візьмуть участь близько 500 учасників

У неділю, 18 липня, на Львівщині відбудеться веломарафон Gran Fondo Ukraine 2021. У ньому візьмуть участь кілька сотень велосипедистів. Для безпеки учасників на дорозі між Старим Самбором і Ужоком на Закарпатті обмежать рух автомобілів, а частина цієї траси три години буде взагалі непроїзною.

Веломарафон стартуватиме о 10 ранку у Старому Самборі і триватиме до 18:00. Для участі у змаганнях зареєструвалися близько півтисячі велосипедистів, які долатимуть дистанції на 90 або 140 км у гірській місцевості.

На автомагістралі H13 Львів-Ужгород будуть обмеження для руху автотранспорту на ділянці Старий Самбір — Ужок:

з 10:45 до 16:00 буде обмежений рух між Старим Самбором та Туркою ,

буде обмежений рух між , з 12:00 до 15:00 між Туркою та Ужоком рух транспорту перекриють повністю.

Нагадаємо, Gran Fondo – це велозмагання у форматі багатокілометрових заїздів, які вперше провели в Італії в 1970 році. Згодом вони набули популярності у багатьох країнах Європи та на інших континентах. На Львівщині такий веломарафон відбудеться вже вп’яте. Організатором змагань є громадська організація Lviv Bicycle Club за підтримки управління молоді та спорту Львівської ОДА.