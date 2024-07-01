Прикарпатець відмовився проходити службу в ЗСУ, бо боїться за своє життя

Тисменицький районний суд визнав винним місцевого мешканця Івана Адамчука в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. За проігноровану повістку до військової частини чоловіку присудили рік позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 27 червня, у березні 2023 року ВЛК визнала Івана Адамчука обмежено придатним до військової служби і придатним до військової служби у підрозділах забезпечення, установах, навчальних закладах. Через півроку прикарпатцю вручили бойову повістку на відправлення до Збройних сил України для проходження військової служби, але він ухилився від призову.

Під час судового засідання, Іван Адамчук визнав вину і сказав, що не з’явився за повісткою, тому що боявся, що його можуть забрати на війну.

«Ствердив, що кається у скоєному, однак проходити службу в ЗСУ не бажає, так як боїться за своє життя, просить його суворо не карати. Повідомив, що на даний час розлучений, однак має на утриманні одну малолітню дитину», – йдеться у вироку.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Дзвенислава Гриньків визнала Івана Адамчука винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначила йому рік позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.