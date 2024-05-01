Обвинувачений пояснив, що проігнорував повістку через захворювання бабусі на цукровий діабет

Коломийський міськрайонний суд визнав винним уродженця села Яківка Любомира Козака в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Після того, як у суді обвинувачений заявив, що готовий стати на захист Батьківщини, йому призначили 3 роки ув’язнення, однак реальний термін покарання замінили на півтора роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 26 квітня, 1 березня 2023 року Любомира Козака зупинили працівники поліції та ТЦК, перевірили документи та запросили до центру комплектування. 6 березня він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби і отримав бойову повістку на 9 березня для відправки до військової частини.

Любомир Козак пояснив, що проігнорував повістку через захворювання бабусі на цукровий діабет і в день, коли він мав прибути для відправки до військової частини їй стало зле і він залишився їй допомагати.

Під час судового засідання прикарпатець розкаявся у вчиненому і сказав, що бажає виправити ситуацію і стати на захист Батьківщини. Попросив суд врахувати це і не позбавляти його волі. Суддя Ірина Третьякова погодилася, що виконання конституційного обов’язку з захисту України є можливим тільки для тих, хто на волі і, визнавши Любомира Козака винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, призначила йому півтора роки умовного терміну.