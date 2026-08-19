Обмін провели вранці 19 серпня

З російського полону 19 серпня вдалося повернути трьох буковинців. Про це повідомив керівник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко у телеграмі. Жителів Чернівецької області визволили в межах першого етапу чергового обміну. Загалом у середу, 19 серпня, Україна повернула з російського полону ще 103 своїх захисників.

Зокрема додому повернулися:

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Олександр Хованець із Вижниці, який потрапив у полон в 2023 році на Луганщині;

із Вижниці, який потрапив у полон в 2023 році на Луганщині; Дмитро Водянчук з міста Кіцмань, який був у полоні із серпня 2023 року. Потрапив у полон на Донеччині;

з міста Кіцмань, який був у полоні із серпня 2023 року. Потрапив у полон на Донеччині; Сергій Флеківчук із села Спаська Камʼянської громади. Він потрапив у полон у вересні 2025 року на Донеччині.

Додамо, що серед звільнених 19 серпня – військовослужбовці ЗСУ, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Вони захищали Україну в Маріуполі, а також на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

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