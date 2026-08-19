Обмін військовополоненими провели вранці 19 серпня

Чотирьох жителів Тернопільської області вдалося визволити з російського полону 19 серпня. Про це повідомив керівник Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух у телеграмі. Загалом у середу, 19 серпня, Україна повернула з російського полону ще 103 своїх захисників.

Двоє зі звільнених військовослужбовців родом з Чортківського району. Ще один – з Кременецького, а інший – з Тернопільського району.

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З полону звільнено:

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Сергія Єднака, с. Старі Петликівці Чортківського району;

Івана Пазюка, с. Колодне Тернопільського району;

Сергія Рудницького, с. Кудлаївка Кременецького району;

Ігоря Сідляка, с. Стінка Чортківського району.

Загалом 19 серпня Україна повернула з російського полону ще 103 своїх воїнів. Це захисники Збройних Сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії, які тримали оборону в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.

Серед звільнених є солдати, сержанти та офіцери. Більшість із них мають поранення або тяжкі захворювання, тому після повернення їм насамперед надають необхідну медичну допомогу та допомагають пройти реабілітацію.