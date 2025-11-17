Ви можете допомогти своєму гібіскусу процвітати восени та взимку за допомогою правильних методів обрізки

Яскраве цвітіння гібіскуса може бути мрією садівника. Однак догляд за ним цілий рік може бути складним, оскільки гібіскус – це рослина помірного клімату, що походить з регіонів з теплішою погодою. Проте ви можете допомогти своєму гібіскусу краще почуватися в холодну пору за допомогою правильних методів обрізки. Martha Stewart розповідає, як правильно обрізати ці квіти, щоб вони яскраво цвіли.

Які існують гібіскуси?

Існує два основних види гібіскуса: витривалий і тропічний.

«Витривалий гібіскус – це надійна багаторічна рослина, яка повертається з року в рік і дає великі, ефектні квіти», – розповідає Сем Нейманн, ландшафтний дизайнер і засновник компаній Bleume і Grown by Design.

А тропічний гібіскус – це теплолюбні чагарники, які залишаються зеленими цілий рік.

Коли потрібно обрізати гібіскус?

Морозостійкий гібіскус можна обрізати або пізньої осені, або в кінці зими – на початку весни.

А ось тропічний гібіскус можна обрізати в будь-яку пору року, якщо тільки немає загрози заморозків. Однак він не потребує такої інтенсивної обрізки, тому варто зосередитися на формуванні рослини та видаленні мертвих або пошкоджених гілок.

«Для молодих або нещодавно розмножених рослин рекомендую періодично обрізати нові пагони якомога раніше. Це допомагає рослині розвинути кущисту форму, що, своєю чергою, сприяє більш рясному цвітінню», – каже Стівен Макфарлейн, регіональний менеджер з озеленення в Sandals Resorts.

Як обрізати гібіскус?

«Для морозостійких гібіскусів обріжте рослину аж до крони. На практиці це означає видалення старих стебел аж до рівня ґрунту, залишаючи лише кілька сантиметрів біля основи. Щовесни з крони виростатимуть нові пагони», – каже Нейманн.

Тропічний гібіскус можна обрізати так само як і інші чагарники. Нейманн рекомендує використовувати гострий секатор для обрізки окремих гілок там, де це необхідно, замість того, щоб обрізати всю рослину. Це дозволить зберігати природну форму та сприяє здоровому росту пагонів.

Макфарлейн рекомендує робити зрізи приблизно на 10 мм вище зовнішнього вузла. Це допомагає створити більш пишну, густу рослину з хорошою циркуляцією повітря та відкритою серцевиною.