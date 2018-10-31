Очільник Укртрансбезпеки на публічному заході показав мапу з «російським» Кримом

Михайло Ноняк тримає в руках мапу, де Крим позначений однаковим кольором з РФ

Голова Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) Михайло Ноняк 31 жовтня продемонстрував в офісі Європейської Бізнес Асоціації карту із зображенням окупованого Росією Криму як частини російської території.

Інцидент трапився під час круглого столу Комітету з логістики Асоціації на тему дозволів на міжнародні транспортні перевезення та затримок на українсько-польському кордоні. Фото Ноняка, який демонструє карту з «російським» Кримом, оприлюднили «Українські новини».

На карті, показаній під час виступу голови Укртрансбезпеки, можна бачити, що Крим позначений таким же кольором, як і Росія – червоним.

Як повідомила у Facebook речниця міністра інфраструктури Марина Томко, міністр Володимир Омелян наразі доручив провести службове розслідування інциденту.

Як писав ZAXID.NET, в січні 2018 року міністр інфраструктури України Володимир Омелян виступив з критикою відомства Ноняка, заявивши, що буде ініціювати звільнення останнього через зловживання відомства, фактично звинувативши його в корупції.

5 квітня Міністр інфраструктури Володимир Омелян вніс до Кабінету міністрів подання на звільнення глави «Укртрансбезпеки» Михайла Ноняка, проте він досі перебуває на посаді.

Сам Ноняк звинувачення Омеляна відкинув, заявивши, що в уряді та в Державному агентстві автомобільних доріг України претензій до його роботи на займаній посаді не мають.

У квітні 2018 року його відсторонили від посади, однак згодом він повернувся на те ж місце.