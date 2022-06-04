Правопорушника затримали під час реалізації партії міжнародної гуманітарної допомоги

Правоохоронці викрили на Одещині керівника благодійної організації в незаконному використанні гуманітарної допомоги. Про це повідомляє УП.

За даними правоохоронців, очільник одного з великих благодійних фондів в Одеській області організував постачання від міжнародних донорів в Україну касок, бронежилетів, медичного та іншого приладдя нібито для потреб армії через «Центр гуманітарної допомоги».

З лютого по червень 2022 року, директор центру підшукував постачальників гуманітарної допомоги з країн ЄС, а також отримував безоплатну допомогу від небайдужих громадян України у вигляді продуктів харчування, одягу, медикаментів, а також товарів військового призначення, зокрема шоломів (касок), бронежилетів, аптечок, тактичних окулярів, рацій, розгрузок, медичних турнікетів тощо.

Проте, попри обіцянки благодійникам передавати гуманітарний вантаж за призначенням, усе отримане чоловік продавав.

Повідомляється, що правопорушника затримали під час реалізації партії міжнародної гуманітарної допомоги на суму майже 500 тис. грн.

За даними УП, йдеться про фонд «Ассоль», який очолює Дмитро Антипов. Він керував гуманітарним центром при Одеській обласній військовій адміністрації. Але після призначення нового голови ОВА Максима Марченка, Антипова з посади зняли.